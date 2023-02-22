Зеленский намерен приехать на саммит НАТО в Вильнюсе - посол
Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично присутствовать на саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года. Об этом заявил посол Украины в Литве Петр Бешта, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Это наш план", - сказал о визите Зеленского в интервью BNS, опубликованном в среду, 22 февраля.
Офис президента Литвы заявил, что в саммите в Вильнюсе 11-12 июля примут участие большинство лидеров Атлантического альянса, в том числе президент США Джо Байден.
Зеленский совершил всего две зарубежные поездки с тех пор, как Россия вторглась в Украину почти год назад - одну в Вашингтон в декабре и еще одну в Лондон, Париж и Брюссель в феврале.
Напомним, спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Украина надеется получить приглашение в НАТО на саммите Альянса в Вильнюсе 11-12 июля 2023 года.