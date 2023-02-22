Буданов оценил "большое наступление России"

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что ожидаемое большое наступление России уже продолжается, но оно очень низкого качества, сообщает Украинская правда.

"Большое наступление России уже продолжается. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление" , - заявил руководитель ГУР.

Буданов отметил, что оккупанты имеют "стратегическую задачу" – до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В то же время он заверил, что это лишь мечты, потому что воплотить такой замысел в жизнь россияне не смогут.