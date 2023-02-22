РФ активизировала тактическую авиацию, по Харькову ударили из С-300 – Игнат
На восточном фронте в среду 22 февраля значительно активизировалась тактическая авиация врага. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат, сообщает Украинская правда.
"22 февраля на линии боевого соприкосновения наблюдается активность вражеской авиации, в частности это истребители, штурмовики и ударные вертолеты, которые поддерживают штурмовые действия наземных оккупационных войск на отдельных направлениях", - сообщил полковник.
В то же время, по словам Игната, этот факт не является чем-то экстраординарным: идет война, враг давно активно применяет имеющиеся воздушные силы для поддержки действий сухопутных оккупационных войск на востоке Украины. Накануне активность авиации противника была меньше, возможно, из-за нелетной погоды.
Относительно нынешних обстрелов Харькова спикер Воздушных сил уточнил, что российские войска бьют из зенитных ракетных систем С-300.