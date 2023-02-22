Украина вводит санкции против всех банковских и небанковских учреждений РФ

В среду, 22 февраля, президент Владимир Зеленский внес в ВРУ постановление об утверждении решения СНБО применить секторальные экономические санкции к финансовым учреждениям России. Текст документа был обнародован на сайте ВРУ.

СНБО решил применить специальные секторальные экономические санкции сроком на 50 лет ко всем зарегистрированным и находящимся в РФ банкам, в том числе:

центральному банку России;

небанковским кредитным организациям;

операторам платежных систем;

профессиональным участникам фондового рынка;

страховым компаниям;

инвестфондам;

другим финучреждениям, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.

Они включают 10 пунктов, в частности, остановку сделок с активами, принадлежащими финучреждениям РФ; запрещение установления деловых отношений, в том числе корреспондентских; запрещение заключения сделок и воплощение инвестиций в пользу финучреждений РФ.

Также запрещена покупка ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездной) ценных бумаг в пользу государства Украины.

Также санкции предусматривают остановку выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу финучреждений РФ, остановку обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдачу наличных), эмитированных финучреждениями РФ.

Также указом предусмотрено аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ, и его участников. А также участника финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Также запрещается физическим и юридическим лицам совершать действия, приводящие к нарушению и избеганию введенных ограничений.