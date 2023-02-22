Импортные беспилотники, тепловизоры и рации освободили от налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы об освобождении от НДС и таможенной пошлины коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения. Рада приняла законы 6 февраля, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Президентом подписан закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров" и закон "О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров".

Также документы предусматривают возможность получать эти товары в экспресс-отправлениях.

Напомним, в конце 2022 года в Украине освободили от пошлины и НДС "Старлинки" и генераторы.