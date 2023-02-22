Арахамия: Ожидается еще минус три мандата нардепов в Раде

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия призвал﻿ всех народных депутатов от запрещенных партий сложить полномочия.

По словам Арахамии, к "годовщине" полномасштабного вторжения ожидается минимум минус три депутатских мандата от запрещенной партии ОПЗЖ.

Руководитель фракции СН не называет фамилии, но речь, очевидно, идет о подозреваемом в госизмене Олеге Волошине, Наталье Королевской и ее муже Юрии Солоде, которые написали заявления на сложение мандатов народных депутатов.

"Призываю всех депутатов от запрещенных партий прислушаться к моему призыву и сложить полномочия.

Также призываю людей не вестись на популистские призывы некоторых политиков, которые в угоду пророссийским силам подстрекают к неконституционным, волюнтаристским решениям.

Ведь имеем уже первый прецедент от предателя Медведчука, адвокаты которого подали иск против Верховной Рады об отмене и признании незаконной процедуры лишения его мандата.