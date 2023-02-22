"Слуга" Трухин пошел на сделку со следствием и признал вину

Депутат "Слуги народа" Александр Трухин пошел на сделку со следствием и признал свою вину в предложении взятки полицейскому, сообщает Украинская правда.

"Я хочу сообщить суду и другим участникам судебного заседания, что было направлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной... и обвиняемым Трухиным" , - заявил прокурор на заседании Высшего антикоррупционного суда.

Трухин и Специализированная антикоррупционная прокуратура подписали соглашение 17 февраля 2023 года. По ее условиям, депутат обязуется в течение месяца заплатить 6 миллионов гривен поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и "Армия дронов".

Также "слуга" должен заплатить штраф – 68 тысяч гривен. Это максимальная сумма по статье, которую инкриминируют Трухину.

Соглашение со следствием должен утвердить суд, если он решит, что договоренность между депутатом и прокуратурой отвечает интересам общества.