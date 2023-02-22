Байден о приостановке участия России в ДСНВ: это большая ошибка

Решение России приостановить свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является большой ошибкой, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает журналист CBS News Сара Кук в Twitter, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Это большая ошибка" , - заявил американский лидер, комментируя решение россиян приостановить действие последнего договора с США.

Напомним, вчера, 21 февраля, российский диктатор Владимир Путин в своем обращении заявил, что его страна приостанавливает участие в ДСНВ.

После этого уже сегодня, 22 февраля, Госдума и Совфед РФ поддержали соответствующую инициативу.