НАБУ: Суд утвердил соглашение о признании виновности нардепа Трухина

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности народного депутата Александра Трухина, который предлагал полицейским взятку за бегство с места ДТП, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет пресс-служба НАБУ.

Таким образом, ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и Трухиным.

Согласно соглашению, суд признал нардепа виновным в попытке подкупа патрульных полицейских за "150 тысяч" без указания денежной единицы за беспрепятственное покидание места ДТП, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 369 УК.

Сообщается, что Трухин сам инициировал заключение соглашения о признании виновности.

"Учитывая, что нардеп совершил нетяжкое преступление, своими действиями не причинил ущерб государству, полностью признал свою вину и искренне раскаивается, суд назначил ему наказание в виде максимального штрафа, предусмотренного санкцией статьи, а именно 68 тыс. грн" , - говорится в сообщении.

К тому же, по условиям соглашения внесенный Трухиным залог в размере 49 620 гривен будет перечислен на нужды ВСУ. Кроме того, в течение 30 дней с момента утверждения соглашения депутат должен перечислить 6 млн гривен в Фонд United 24 на совместный проект Генштаба ВСУ, Госспецсвязи и Министерства цифровой трансформации "Армия дронов".

При этом, согласно ст. 81 Конституции, нардеп досрочно прекращает свои полномочия в случае вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него.

ДТП с Трухиным

В августе 2021 года нардеп попал в ДТП и предлагал полицейским взятку в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за побег.

Позже Трухина исключили из партии "Слуга народа". Через год ему сообщили о подозрении.

Сегодня Трухин признался, что предлагал патрульным взятку.