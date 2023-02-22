Укрзализныця: Байден провел 20 часов в поезде во время визита в Киев

Президент США Джо Байден провел около 20 часов на украинской железной дороге во время своего визита в Киев 20 февраля, сообщает Новое время.

Руководитель Укрзализныци Александр Камышин во время выступления на CNN This Morning отметил, что президент США провел в Украине 24 часа, 20 из которых — на украинской железной дороге.

Камышин отметил, что он не нервничал, а был сосредоточен и решителен до момента, когда Байден покинул границу Украины.

Он добавил, что это была сложная миссия, которая включала тесное сотрудничество с посольством США в Украине, правительством США и Министерством инфраструктуры Украины.

"Россияне обещали взять Киев. И на 362 день войны президент Байден появляется в Киеве и гуляет с моим президентом Зеленским. Так что это действительно исторические моменты. Мы были счастливы, привилегия и честь быть официальным перевозчиком президента Байдена, поэтому мы назвали наш поезд Rail Force One" , — сказал Камышин.

В понедельник, 20 февраля, президент США Джо Байден начал свой визит в Европу с неожиданной и символичной поездки в Киев. Его ожидали в Польше, однако Байден появился в столице Украины — это был его первый визит в Украину после вторжения РФ.