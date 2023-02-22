Пограничники на Бахмутском направлении отразили два российских штурма

Украинские пограничники в среду, 22 февраля, на Бахмутском направлении отразили два вражеских штурма. Ликвидированы не менее 25 оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.

Отмечается, что операторы БПЛА определили маршрут движения противника и координаты захваченных им объектов.

"Танкисты ВСУ уничтожили сооружение, где находились оккупанты — не менее 5 ликвидированы. Пограничники-минометчики обстреляли вражеские силы перед оборонительными позициями и уничтожили 20 захватчиков" , — говорится в сообщении.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что оккупационные войска применяют новую тактику боев в районе Бахмута. По его словам, сейчас оккупанты бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.