Пограничники на Бахмутском направлении отразили два российских штурма
Украинские пограничники в среду, 22 февраля, на Бахмутском направлении отразили два вражеских штурма. Ликвидированы не менее 25 оккупантов, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.
Отмечается, что операторы БПЛА определили маршрут движения противника и координаты захваченных им объектов.
"Танкисты ВСУ уничтожили сооружение, где находились оккупанты — не менее 5 ликвидированы. Пограничники-минометчики обстреляли вражеские силы перед оборонительными позициями и уничтожили 20 захватчиков", — говорится в сообщении.
Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».
Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что оккупационные войска применяют новую тактику боев в районе Бахмута. По его словам, сейчас оккупанты бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.