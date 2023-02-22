Ермак: Украина может стать членом НАТО раньше, чем ЕС
Украина может стать членом НАТО раньше, чем вступит в Европейский союз, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с журналистами.
"Я считаю, что мы можем стать членами НАТО раньше, чем членами ЕС", - заявил он.
При этом он добавил, что Украина является лучшим имиджмейкер Североатлантического альянса.
"Сегодня все понимают, что шансов в войне с НАТО у России нет. И сегодня Украина - это самый лучший имиджмейкер НАТО", - подчеркнул Ермак.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, Украина сможет стать полноценным членом Европейского союза через два года, однако вступление в НАТО состоится уже после победы в войне.