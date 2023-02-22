Генпрокурор: РФ разрушила более 81 тысячи объектов гражданской инфраструктуры

Генпрокурор: РФ разрушила более 81 тысячи объектов гражданской инфраструктуры
Фото: Facebook

Российская армия за почти год полномасштабного вторжения в Украину разрушила более 81 тыс. объектов гражданской инфраструктуры, в том числе более 62 тыс. жилых домов, сообщает Новое время.

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин в Facebook.

По его данным, это самый распространенный тип российских преступлений. В период с октября 2022 г. по февраль 2023 г. 77% ударов пришлось на объекты критической инфраструктуры.

"Очевидно это сознательная тактика врага. Страдает и окружающая среда. Специалисты оценивают ущерб более чем в 46 млрд долларов, последствия в Европе будут испытывать десятилетиями", — говорится в публикации.

Счетная палата, ссылаясь на данные Оперативного штаба по фиксации экопреступлений РФ сообщала, что российские военные нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 трлн грн.

Новости

Популярные темы форума

analytics