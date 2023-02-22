Сунак рассказал, что нужно Украине для преимущества на поле боя

Артиллерия, ПВО и бронированная техника — главные элементы для получения Украиной преимущества на поле боя, сообщает Новое время.

Об этом сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время встречи с украинскими журналистами на Даунинг-стрит.

По его словам, западным союзникам стоит сосредоточиться на приоритетах в военной поддержке Украины, которая в первую очередь заключается в защите неба соответствующими системами, поставках бронетехники и артиллерии.

"Эти три критически важных компонента, о которых мы постоянно говорим с президентом Владимиром Зеленским. И мы многое делаем в этих направлениях, включая поставку снарядов" , — сказал глава правительства Великобритании.

Он также сказал, что, по его мнению, военную помощь Украине нужно подстраивать под условия на поле боя, и сейчас важную роль на фронте играют ракеты с дальним радиусом действия.

Британский премьер добавил, что не хотел бы продолжения войны и считает, что Великобритания вместе с союзниками должна расширять и ускорять поддержку Украины: «Если мы это сделаем, украинцы получат решающее преимущество на поле боя быстрее».

Ранее издание The Times со ссылкой на источники в украинских Силах обороны сообщило, что Великобритания в новых пакетах военной помощи может передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и Storm Shadows.