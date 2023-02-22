Экс-генпрокурор Луценко назначен командиром взвода ударных БПЛА

Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный назначил бывшего генерального прокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных БПЛА, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов" , — написала она.

Стоит отметить, что Юрий Луценко служит в районе Бахмута и Угледара.

Юрий Луценко ушел на войну в феврале 2022 года в возрасте 57 лет.