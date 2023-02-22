Зеленский провел переговоры с премьером Британии: что обсудили

В среду, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Во время разговора стороны обсудили реализацию договоренностей, которые были достигнуты во время визита Зеленского в Лондон, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы государства в Telegram.

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон. Ценю понимание Великобританией того, что скорость поставки военной помощи сегодня - это успех Украины на поле боя. Вместе приближаем нашу общую победу" , - написал он.

Напомним, 8 февраля президент Владимир Зеленский побывал в Британии, где встретился с британским премьером Риши Сунаком и королем Чарльзом III, а также выступил перед парламентом страны.

Во время выступления перед парламентом Соединенного Королевства Зеленский попросил передать Украине боевые самолеты.

Кроме того, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал Лондон предоставить Украине истребители и танки.