Погода в Украине на 23 февраля: Облачно, на дорогах гололедица

Сегодня, 23 февраля, в большинстве областей Украины будет сохраняться облачная погода, местами гололедица. Температура в Киеве около 0°﻿. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра, сообщает Деловая столица.

По данным синоптиков, в течение дня будет наблюдаться переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северный с переходом в западной части на юго-восточный 5-10 м/с.

На дорогах северо-восточных областей местами гололедица.

Температура в восточных и северо-восточных областях ночью 11-16° мороза, днем 3-8° мороза; в западных, большинстве южных областей и в Крыму ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла, на Закарпатье до 10° тепла; на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киевской области без осадков, ветер северный 5-10 м/с. Температура по области ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла, по Киеву ночью 7-9° мороза, днем около 0°.