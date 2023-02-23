Ситуация на фронте к утру 23 февраля: информация Генштаба

Силы обороны отразили около 90 атак российских оккупантов на 5 направлениях. Враг нанес 10 ракетных, 19 авиационных и 37 ударов из реактивных систем залпового огня﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Российская федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях" , — отметили в ведомстве.

Там добавили, что украинские защитники отбили около 90 атак противника по указанным направлениям.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

При этом россияне обстреляли из минометов и артиллерии населённые пункты Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Басовка Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов в Харьковской области. Среди них Тимофеевка, Стрелка, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарне и Бологовка.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестово Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка в Луганской области и Ивановка и Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут. Активно ведет воздушную разведку для коррекции огня артиллерии. Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Спорное, Веселое, Белогоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. Отмечается, что всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки вблизи упомянутых населенных пунктов.

Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населённых пунктов. Среди них — Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка и Каменское — Запорожской и Вышетарасовка и Марганец в Днепропетровской области.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Херсон, а также Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка.

"Российские оккупанты продолжают насаждать паспортизацию гражданам Украины. Так, жителям Новой Каховки с 19 февраля поступают сообщения агитационного характера о работе в городе миграционной службы" , — сообщили в Генштабе.

В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром, личный состав добровольческого, так называемого казачьего отряда, приданного 155 бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях, добавили в ведомстве.

Кроме того, украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.