Дуда созывает Совет нацбезопасности в годовщину вторжения РФ в Украину

Президент Польши Анджей Дуда в пятницу, 24 февраля, созывает заседание Совета национальной безопасности. Там будут обсуждаться вторжение РФ в Украину, а также результаты визита президента США Джо Байдена.﻿ Об этом сообщили в Бюро национальной безопасности Польши, сообщает Новое время.

"Президент Польши созывает в пятницу, 24 февраля, в 12:00 Совет национальной безопасности. Будут обсуждены текущие заключения для безопасности страны, связанные с российским вторжением в Украину, а также в контексте консультаций между президентами Польши и США и саммита B9" , — говорится в сообщении.