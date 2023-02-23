"Укрзализныця" запускает новые поезда в Черкасской области

В Черкасской области с 28 февраля запустят новые рейсы пригородных поездов﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци", сообщает Деловая столица.

На маршруте Черкассы — Знаменка появится новый поезд №6553/6554. Отправление из Черкасс в 19:45, им. Тараса Шевченко — 20:29-20:40, прибытие в Знаменку — в 23:07. На станции им. Тараса Шевченко согласована пересадка на поезд №6507 Знаменка — Мироновка

Еще один новый поезд №6551/6552/6335 появится на маршруте Черкассы – Кропивницкий. Отправление из Черкасс в 08:20, им. Тараса Шевченко 09:08-09:10, прибытие в Кропивницкий в 13:40. Обратно поезд отправится под номером 6336 и будет следовать маршрутом Кропивницкий — Знаменка. Отправление из Кропивницкого в 13:55, прибытие в Знаменку — в 15:15.

На маршруте Цветково — Знаменка также есть изменения:

Пригородные поезда №6510, 6504 Цветково — Знаменка изменят маршрут на Мироновка — Черкассы. Отправление из Мироновки в 04:02, 15:45, прибытие в Черкассы в 07:55, 19:26 соответственно.

Пригородные поезда №6503, 6507 Знаменка — Цветково будут заканчивать свое путешествие на станции Мироновка. Отправление из Знаменки останется без изменений, прибытие в Мироновку в 15:25 и 23:15 соответственно.

С 20 февраля также ускорен поезд №6355 Черкассы — Умань: теперь отправление из Черкасс в 07:10 вместо 06:40.

Между Черкассами и Киевом курсирует "Интерсити+": поезд "Тарпан" отправляется из Черкасс в 06:33 и прибывает в столицу в 09:39, обратно — 17:50-21:07.