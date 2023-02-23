YouTube заблокировал канал российского дизайнера Лебедева

Видео-хостинг YouTube заблокировал каналы российских блоггеров Артемия Лебедева и Дмитрия Иванова с общим количеством подписчиков почти в 3 миллиона﻿. Об этом свидетельствуют сообщения на YouTube-страницах блогеров, сообщает Деловая столица.

При попытке зайти на страницы выдается сообщение "Эта страница недоступна. Попробуйте поискать что-нибудь другое". Причины блокировок не называются.

Канал Лебедева имел более 1,1 миллиона подписчиков, Камикадзе Ди – более 1,7 миллиона.

Отметим, что Лебедев известен в России и в постсоветских странах как дизайнер. В Киеве у предпринимателя есть собственная дизайнерская студия. В частности, студия Лебедева разработала логотип города Одесса.

В 2017 году Лебедев получил пятилетний запрет на въезд в Украину после того, как незаконно посетил оккупированную Россией территорию Луганской области. Лебедев дважды пытался оспорить запрет, но ему отказывали, объясняя решение его антиукраинской позиции и поддержкой идеологии "русского мира".

21 января 2022 года Лебедев попал под украинские санкции.

При этом Дмитрий Иванов в сентябре 2022 года был объявлен "иностранным агентом" в России. На него также открыли дело по статье о "фейках об армии" из-за освещения российского вторжения в Украину.