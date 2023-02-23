В Мариуполе ночью звучали взрывы, на территории предприятия возник пожар

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня ночью, 23 февраля, прозвучали взрывы, после которых возник пожар, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Три взрыва ночью в Кальмиусском районе. На территории ММК им. Ильича после что-то пылало. Снова. ВСУ продолжает присылать горячие поздравления армии оккупантов с днем ​​рождения" , - говорится в сообщении советника мэра.

По словам Андрющенко, в районе ЖМР 17 после взрывов исчезло электроснабжение. Оккупанты оперативно начали сообщать о якобы работе ПВО.