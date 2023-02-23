Израиль подвергся обстрелу со стороны сектора Газа

Израиль подвергся обстрелу из сектора Газа в ночь на четверг, 23 февраля. По его территории были выпущены 6 ракет, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Отмечается, что 5 ракет были перехвачены системой противовоздушной обороны, еще одна упала на нежилой территории.

Днем ранее израильские военные провели операцию в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. Были задержаны представители радикальных палестинских группировок, причастных к атакам на Западном берегу.