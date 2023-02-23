Передний, задний или полный: с каким приводом продают автомобили чаще

Среди основных технических параметров автомобиля, кроме типа двигателя и коробки передач, не менее важен тип привода — передний, задний или полный. Каждый из трех вариантов имеет свои преимущества и недостатки, и это влияет на решение покупателя при выборе модели машины, сообщает 24 Канал.

Эксперты Института исследований авторынка определили, какой привод предпочитают украинцы во время продажи подержанных авто в интернете, и как менялись предпочтения в течение последнего года.

Основой анализа стали объявления продажи агрегатора Automoto.ua, собирающего объявления продажи всех автомобилей из 100 автосайтов в Украине. Оказалось, что предпочтения украинцев достаточно стабильны.

Переднеприводных больше всего

В начале года, в январе 2022 года, большинство легковых автомобилей, продававшихся в интернете, были переднеприводными — 85,5% от общего количества объявлений.

Полноприводных автомобилей было 9,9%, а с приводом на заднюю ось — всего 4,6%. В феврале доля переднеприводных легковых автомобилей достигла максимума (85,8%), а заднеприводных — минимума (4,4%).

Динамика долей объявлений продажи легковых авто по типу привода в течение января 2022 – января 2023 года.

Заметные изменения начали происходить с мая 2022 года, что совпадает с началом действия так называемой «нулевой» растаможки, когда в Украину попало более 200 тысяч подержанных автомобилей из-за границы. Доля переднеприводных авто начала постепенно сокращаться, зато начали расти доли полно- и переднеприводных машин.

Интересно, что доля легковых автомобилей в продаже с приводом на переднюю ось сокращается уже третий месяц подряд, параллельно растут доли заднеприводных и авто 4×4: 14,8% и 15,1% соответственно. Это максимальные показатели за последние 12 месяцев.

Заднеприводные – самые старые

При анализе предложений продаж оказалось, что средний возраст автомобилей существенно отличается в зависимости от типа привода. Старшими оказались заднеприводные машины, при этом их средний возраст растет уже три месяца подряд. Так, в январе-2022 этот показатель был на уровне 21,4 года, а в январе-2023 уже 27,2 года.

Такая ситуация связана с ростом доли продаж более старых автомобилей советского и российского производства, которые в основном производились именно с задним приводом.

Средний возраст легковушек с приводом на переднюю ось в начале 2022 года составлял 16,9 года, был максимально низким в июле 2022 года в результате появления на рынке большого количества свежепригнанных автомобилей под нулевую растаможку (15,7 года). Впоследствии начал расти в течение сентября-ноября 16,7 года, а в январе-2023 вернулся к показателю 16,9 года.

Динамика среднего возраста легковых автомобилей в объявлениях продаж по типу привода в течение января 2022 - января 2023 года

"Младшими" оказались полноприводные легковушки. При этом их средний возраст был достаточно стабильным в течение первой половины 2022 года, начал расти в ноябре и в январе достиг максимального показателя: 13,3 года.

Полноприводные авто самые дорогие

В начале 2022 года средняя медианная цена заднеприводных и переднеприводных автомобилей была почти одинаковой: $5 600 и $5 500 соответственно. Полноприводные легковушки стоили в среднем $15 750; за последние 12 месяцев их средняя цена уменьшалась, и в январе 2023 года составила $12 614.

Средняя стоимость переднеприводных машин также несколько уменьшилась: до $4 900 в январе-2023, однако ценовые колебания не были столь существенными, как у других двух категорий.

Динамика средней цены легковушек в объявлениях продаж по типу привода в течение января 2022 - января 2023 года

Однако заметнее всего менялся этот показатель у машин с задним приводом: сначала она выросла с $5 200 в феврале до $6 500 в мае, потом начала постепенно снижаться, и по итогам января составила $1 800. Удорожание таких авто также совпало с началом действия «нулевого» растаможки, поэтому повышение средней стоимости у машин с задним приводом также может быть его следствием: на рынок попали бренды западных производителей с такой конструкцией — в частности, Mercedes-Benz и BMW.

После того как налоги на импорт вернули, баланс сместился: сейчас большинство заднеприводных автомобилей – это модели ВАЗ, ГАЗ, Москвич и т.д.

Какой повод выбирают в регионах

Наибольшая доля легковых автомобилей с передним приводом, если отбросить охваченные активными боевыми действиями Луганскую и Донецкую области, оказалась в Запорожской (88,2%), Херсонской (88,2%) и Черниговской областях (87%).

Доля автомобилей с задним приводом оказалась самой большой в Черновицкой (9,4%), Одесской (9,1%) и Николаевской (9%) областях, а больше полноприводных машин насчитали в Киеве и Киевской области (17,3%), Одесской (14,1%) и Львовской (13,8%) областях.

Доля легковушек в объявлениях продаж по типу привода в регионах в течение января 2022 – января 2023 года

Интересно, что прослеживается четкая зависимость: доля полноприводных машин, средняя стоимость которых существенно больше других, наибольшая в тех областях, где продают самые дорогие авто.

Топ-15 переднеприводных авто

В топ-15 переднеприводных автомобилей попало большинство самых популярных моделей на украинском авторынке, ведь передний привод – самый массовый в современном автомобилестроении.

Volkswagen Passat Volkswagen Golf Skoda Octavia ВАЗ 2109/21099 Daewoo Lanos Renault Megane Opel Astra Форд Фокус Skoda Fabia Opel Vectra Chevrolet Aveo Audi A6 Toyota Camry Audi A4 Мазда 6

Топ-15 заднеприводных авто

Задний привод автомобилей менее распространен в современном модельном ряду большинства автопроизводителей. Поэтому в список попали в основном BMW и Mercedes-Benz, а также почти все модели классических российско-советских ВАЗов: от 2101 до 2107.

BMW 5 Series BMW 3 Series Mercedes-Benz E-Class ВАЗ 2106 ВАЗ 2107 ВАЗ 2101 Mercedes-Benz C-Class Mercedes-Benz Vito Mercedes-Benz Sprinter Opel Omega ВАЗ 2105 ВАЗ 2104 Mercedes-Benz S-Class BMW 7 Series ВАЗ 2103

Топ-15 полноприводных авто

Поскольку средняя стоимость полноприводных автомобилей самая высокая, то и в список моделей попали более дорогие и более новые модели. В основном — внедорожники и кроссоверы, которые сегодня в Украине являются самым популярным сегментом новых легковых автомобилей.