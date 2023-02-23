В Киев прибыл премьер-министр Испании Санчес

Утром в четверг, 23 февраля, в Киев прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.﻿ В своем Twitter он опубликовал видео с перрона железнодорожного вокзала украинской столицы, сообщает Новое время.

«Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир»", — написал Санчес.

Это уже второй приезд испанского премьера в Украине после начала полномасштабного вторжения России. Он уже был в стране в апреле прошлого года.

Планируется, что Санчес встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.