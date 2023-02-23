Разведка Британии: От командующего силами РФ хотят "побед" под Угледаром, но это маловероятно

В ближайшее время российские силы могут снова попытаться достичь каких-то успехов под Угледаром, где понесли большие потери в феврале, но вряд ли им хватит ресурсов для этого.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 23 февраля, сообщает Европейская правда.

За последние двое суток, отмечают в нем, вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои, украинским военным удается удерживать свои пути снабжения, несмотря на "ползучее" наступление РФ в последние недели.

Угледар тоже оказался под сильными обстрелами.