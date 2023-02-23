Разведка Британии: От командующего силами РФ хотят "побед" под Угледаром, но это маловероятно
В ближайшее время российские силы могут снова попытаться достичь каких-то успехов под Угледаром, где понесли большие потери в феврале, но вряд ли им хватит ресурсов для этого. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 23 февраля, сообщает Европейская правда.
За последние двое суток, отмечают в нем, вокруг Бахмута продолжаются тяжелые бои, украинским военным удается удерживать свои пути снабжения, несмотря на "ползучее" наступление РФ в последние недели.
Угледар тоже оказался под сильными обстрелами.
"Есть реалистичная вероятность, что РФ готовится там к новым попыткам наступления, несмотря на неудачные атаки в начале февраля и в конце 2022 года, которые ей стоили очень дорого. За действия под Угледаром, скорее всего, и сейчас отвечает Восточная группа сил РФ. Ее командующий, полковник Рустам Мурадов, наверное, под значительным давлением, поскольку от него требуют лучших результатов после жесткой критики со стороны националистического крыла в России и предыдущих неудач. Однако маловероятно, что у Мурадова есть силы, способные осуществить там прорыв", - отмечают в обзоре.