Буданов: РФ пытается как можно быстрее закончить войну

Россия не намерена затягивать войну в Украине на годы, наоборот – она пытается достичь хоть каких-то успехов и закончить ее как можно скорее.﻿ Об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, сообщает Украинская правда.

"Нет, абсолютно не так. Вот ровно наоборот. Россия всячески пытается, насколько возможно быстрее закончить войну. Но их военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем, и останавливаем" , - рассказал Буданов.

Руководитель ГУР добавил, что в РФ есть определенное количество людей, которые считают, что затягивание конфликта идет на руку России, но есть и люди, которые убеждены, что это идет на руку Украине.

"Проблема в том, что на самом деле, хотя я ненавижу этих всех москалей, но там тоже есть неглупые ребята. И они четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики" , - подчеркнул Буданов.

Он также считает, что нового ракетного удара россиян можно ожидать в "символические даты" – 23-24 февраля.

В то же время Буданов подчеркнул, что Украина реально продолжает получать оружие от партнеров и в вопросе контрнаступления, которое планируется весной, все "плюс-минус" идет по плану.