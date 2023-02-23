Регионы: На Донбассе ожесточенные бои, Херсон и Харьков под огнем

По данным глав ОВА, за прошедшие сутки на Донетчине продолжались активные боевые действия возле Угледара, Бахмута, Марьинки, Авдеевки, под постоянным огнем захватчиков находится Часов Яр, утром оккупанты обстреляли из РСЗО "Град" Авдеевку, сообщает Украинская правда.

Донетчина: сегодня утром - обстрел из РСЗО "Град" г.Авдеевка, попадание по старой и центральной частях города. Информация о пострадавших уточняется.

Обстрелы продолжаются по всей линии фронта.

Активные боевые действия вокруг Угледара, Бахмута, Марьинки, Авдеевки. Под постоянным вражеским огнем Часов Яр.

Лиманская МВА: сегодня утром - артобстрел пгт.Ямполь. Прямым попаданием в дом был убит мужчина 1957 г.р. и ранен его жену 1963 г.р. Повреждено 6 домов.

Ночью было нанесено 3 ракетных удара по с.Богатырь. Разрушен частный дом, повреждены соседские дома, хозяйственные постройки, линия ЛЭП.

Константиновская ВА: в результате артиллерийского обстрела с.Иванополье повреждено здание автотранспортного предприятия и два автобуса, повреждены 2 частных жилых дома, многоэтажка в центре города, гаражи автопредприятия, сгорел бензовоз.

Звановская ВА: в течение ночи - артиллерийские обстрелы с. Переездное, повреждения получили частные дома в центре поселка.

На Донетчине за сутки - двое раненых гражданских.

Черниговщина: два обстрела за сутки, из артиллерии и минометов, Новгород-Северский район. Без жертв и разрушений.

Сумщина: ночью - артиллерийские обстрелы Эсманьской громады. Данные о пострадавших и разрушениях инфраструктуры уточняются.

Вчера в течение дня враг совершил обстрелы 6 территориальных громад области: Есманьской, Белопольской, Юнаковской, Краснопольской, Новослободской, Хотинской. Было зафиксировано более 89 прилетов: - 80 минометных прилетов, 8 прилетов из артиллерии и 1 с помощью противотанковой управляемой ракеты.

Вчера днем в результате попадания противотанковой управляемой ракеты вблизи села Водолаги Хотинской общины по гражданскому автомобилю по развозке хлеба водитель и пассажир получили ранения. Им оказали медицинскую помощь.

В результате минометного обстрела Есманьской громады вчера днем повреждена дорога, админздание частного предприятия и 2 жилых дома в с. Сопич.

Белопольская громада: в с. Рыжевка в результате обстрела повреждены несколько жилых домов.

Запорожская: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Гуляйполе, Шевченко, Волшебное, Гуляйпольское, Красное, Новоандреевка, Новоданиловка, Ольговское, Малая Токмачка, Белогорье, Малиновка, Малые Щербаки, Каменское.

Поступило 12 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов.

Днепропетровщина: агрессор за вчерашний день обстрелял Никопольский район трижды. Из тяжелой артиллерии ударил по Марганецкой и Мировской громадам. Есть разрушения. Больше всего - в Марганце. Там вражеские снаряды оборвали линию электропередач, которая питает насосную станцию. Без воды остались 35 тысяч семей. На этот час водоснабжение уже восстановлено.

Повреждены и с десяток частных домов и хозяйственных построек, автомобиль, газопровод.

Остальные пораженные территории еще обследуют спасатели и устанавливают последствия.

Харьковщина: вчера утром по Харькову было нанесено 4 ракетных удара ЗРК С-300. Попадания зафиксированы на территории промышленных предприятий. Легкие ранения получили 2 гражданских лица.

В течение суток враг вел обстрелы районов более чем 18 населенных пунктов рядом с линией соприкосновения.

Вчера днем в результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждены 6 жилых домов, хозяйственные постройки, здание лицея.

В результате обстрела с. Нестерное Волчанской громады повреждены здания фермерского хозяйства, горело складское помещение.

В с. Подолы Купянского района в результате обстрела ранения получил 40-летний гражданский мужчина.

В Изюме гражданский мужчина 55 лет, работник лесхоза, наступил на мину "Лепесток". Госпитализирован с взрывным ранением.

Луганщина: безуспешными были наступательные действия войск РФ на Купянском и Лиманском направлениях вблизи Стельмаховки, Кременной и Белогоровки.

Также врагом осуществлены артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва и Белогоровка.

На деоккупированной территории вблизи Новоселовского мужчина наткнулся на вражескую мину, получил взрывную травму, многочисленные осколочные ранения.

Ситуация в области остается напряженной.

Николаевщина: вчера враг осуществлял артиллерийский и минометный обстрел по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: по информации ГШ ВСУ, на Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали населенные пункты, находящиеся на правом берегу реки Днепр. В частности, Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка, Чернобаевка и Херсон.

За сутки на Херсонщине из-за ударов армии РФ погибли 2 человека.

С деоккупированных территорий Херсонщины эвакуировали 99 человек, из них 16 - дети.