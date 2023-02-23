Китай пока не предоставлял оружие РФ, но вопрос открыт - Пентагон

США не фиксируют передачу Китаем вооружения для нужд России. Однако Пекин еще не снял вопрос о предоставлении летальной помощи с рассмотрения. Об этом, со ссылкой на зампресс-секретаря Пентагона Сабрину Сингх, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Сингх отметила, что США еще не видели, что Китай оказывает летальную помощь России для ведения войны против Украины. При этом КНР не снимал вопрос о предоставлении помощи с рассмотрения.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона добавила: если Китай предоставит оружие стране-агрессору, будут последствия.

Напомним, Китай отрицает намерения поставлять вооружение России.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о серьезных последствиях в случае передачи оружия России.

Администрация президента США решает, обнародовать ли разведданные, согласно которым Китай взвешивает аргументы за и против поставки оружия РФ.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский отметил: если Китай объединится с Россией, может начаться мировая война.