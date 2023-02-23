Развязанная РФ война отбросила Украину на 15 лет в преодолении бедности

Вторжение России в Украину привело к тому, что еще 8 миллионов украинцев оказались за чертой бедности, однако эти цифры могли бы быть больше, если бы не проведенные Украиной реформы накануне войны.﻿ Об этом заявил региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи, сообщает Экономическая правда.

"Страна отвергнута на 15 лет назад в достижении своих целей по сокращению уровня бедности. В то же время удивительная устойчивость, которую продемонстрировала Украина и украинцы, в значительной степени объясняется сложными и успешными реформами в сфере макроэкономического управления и развития институтов, которые власть внедрила в последние годы перед войной" , – сказал он.

Представитель Всемирного банка подчеркнул, что такое внимание к реформам, а также укрепление потенциала и прозрачности управления будут иметь важное значение для перехода к послевоенному восстановлению.

"Во время последних реформ, как до, так и во время войны, Украине удавалось сбалансировать усилия, направленные на повышение конкуренции и экономической эффективности, с защитой наиболее уязвимых слоев населения" , – отметил Банерджи.

По его словам, пример такой способности — поддержка важнейшей социальной помощи и пенсионные выплаты, даже несмотря на войну, которая сократила бюджетные возможности правительства.

Ключом к достижению инклюзивного послевоенного роста ради блага всех украинцев и будет поддержка этого баланса путем дальнейшей реализации возможностей, предлагаемых более конкурентоспособной рыночной экономикой, при одновременном расширении охвата и адресности систем социальной помощи.