Киевский блогер присвоил 340 тысяч донатов для ВСУ

Столичного блогера уличили в завладении 340 тысяч донатов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Жителю города Киева объявили подозрение по факту мошеннического завладения средствами, собранными для нужд ВСУ.

По данным следствия, 24-летний подозреваемый, имея личный аккаунт для ведения прямых эфиров на популярном сайте, созданном для сбора средств для ВСУ, узнал об уязвимости программного обеспечения этого сайта и решил воспользоваться этим в собственных интересах.

Получив несанкционированный доступ к виртуальному кошельку сайта, мужчина начал систематически выводить средства, собранные гражданами со всего мира на нужды украинской армии, на собственный счет.

Правоохранители разоблачили более 30 фактов незаконного вывода денежных средств с электронного кошелька сайта. Таким образом злоумышленник завладел 340 тысячами гривен донатов.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника изъяли носители информации, подтверждающие противоправную деятельность, и денежные средства, добытые преступным путем.