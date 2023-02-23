РФ нанесла удар по администрации на Харьковщине, под завалами люди

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные 23 февраля нанесли ракетный удар по Купянскому району Харьковщины, попав в здание администрации – под завалами находятся люди.

"Оккупанты ударили в четверг и по Купянскому району. Предварительно, ракетой С-300. Есть попадание в административное здание" , - заявил глава ОВА.

Он добавил, что ранения получил мужчина, который находился рядом со зданием. Под завалами находятся по меньшей мере два человека. На месте работают все спасательные службы.

Кроме того, утром враг обстрелял Купянск, в результате чего получили ранения две женщины. Медики оказали им помощь.