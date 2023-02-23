Рада поддержала законопроект о механизме компенсации за разрушенное жилье

Верховная рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект о механизме компенсации за разрушенное жилье (№7198). Теперь владелец разрушенного войной жилья сможет выбирать, как использовать государственную компенсацию: на приобретение готовой квартиры в многоквартирном доме, или на строительство (ремонт) нового частного дома на своей территории, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы комитета ВРУ по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Вариант с финансированием строительства нового жилья будет действовать только в случае частных домов. Ведь построить отдельную квартиру невозможно - она в любом случае будет находиться в многоэтажном доме. Поэтому владелец разрушенного жилья сможет получить на выбор или сертификат для покупки или инвестиции в строительство жилья, или средства на счет, которые можно использовать на восстановительные работы и приобретение строительных материалов на восстановление своего жилья" , - заявила она.

Возможность выбора для людей предусмотрели потому, что, как правило, у людей остается участок и для них логично было бы восстановить дом на нем. Впрочем, есть города/села, где есть большие разрушения инфраструктуры, поэтому для кого лучше будет получить сертификат и приобрести жилье в другом месте. Если средств в сертификате будет недостаточно для приобретения в городе, где человек захочет купить жилье, может доплатить, чтобы получить желаемое.

Шуляк также подчеркнула, что граждане будут вправе самостоятельно выбрать географическую локацию для использования жилищного сертификата. Ключевым показателем здесь будет только сумма средств, которая будет сопоставима со стоимостью уничтоженного имущества.

"То есть если стоимость квартиры, разрушенной на Черниговщине, схожа со стоимостью нового жилья в Тернопольской области - человек может выбрать этот регион. Но мы видим, что большинство населения предпочитает жить в родных городах, а потому логично, что мы сосредоточимся на восстановлении этих городов" , - добавила Шуляк.

Она также подчеркнула, что государство будет выделять людям собственные или привлеченные средства, не дожидаясь репараций от России. На сегодня в соответствующем Фонде имеется более 17 млрд грн, конфискованных у российского Сбербанка.

Напомним, 13 декабря 2022 года парламент принял законопроект №5655 о реформе градостроительства, направленной на цифровизацию строительного рынка в Украине, внедрение контроля и высокой ответственности за нарушение.

Реформа будет способствовать качественному, прозрачному и быстрому восстановлению Украины, а также предоставит возможность международным партнерам, которые присоединятся к финансированию восстановления страны после войны, мониторить качество выполнения работ.