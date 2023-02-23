FT узнало, как Путин тайно готовил вторжение в Украину

Президент РФ Владимир Путин подготовил вторжение в Украину втайне от руководства Кремля и вызвал недовольство элит военной агрессией, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в материале Financial Times.

"Все высшее руководство Кремля узнало о вторжении только тогда, когда увидело, как Путин объявил о "специальной военной операции" (войне, – "ДС") по телевидению в то утро" , — пишут журналисты FT.

Один из олигархов спросил министра иностранных дел Сергея Лаврова, как Путин мог спланировать такое масштабное вторжение в таком узком кругу, что большинство высокопоставленных чиновников Кремля, экономического кабинета и ее бизнес-элиты не верили, что это вообще возможно.

"У него есть три советника", — ответил Лавров, — "Иван Грозный.﻿ Петр Первый. И Екатерина Великая".

"Согласно плану вторжения Путина, российские войска должны были захватить Киев за считанные дни в результате блестящего, сравнительно бескровного блицкрига. Вместо этого война оказалась для России болотом исторических масштабов" , — пишет издание.

Даже когда огромная цена вторжения для России становится для Путина очевидной, кремлевский лидер, как никогда, полон решимости довести дело до конца, говорят люди, которые его знают.

"Идея никогда не заключалась в том, чтобы погибли сотни тысяч людей. Все пошло ужасно не так" , — заявил бывший высокопоставленный российский чиновник.

Путин ищет новые аргументы для оправдания военных действий, настаивая на том, что у него не было другого выбора, кроме как продолжать вторжение любыми средствами.

По словам бывшего чиновника, Путин говорит близким ему людям:

"Оказывается, мы были совершенно не готовы. В армии беспорядок. Наша промышленность в беспорядке. Но хорошо, что мы узнали об этом именно сейчас, а не тогда, когда НАТО вторгнется к нам".

Люди, которые знают Путина, описывают его как лидера, который с началом войны стал еще более изолированным.

"Сталин был злодеем, но хорошим менеджером, потому что его нельзя было обмануть. Но никто не может сказать Путину правду" , — говорит один.

"Люди, которые никому не доверяют, начинают доверять очень небольшому количеству людей, которые им врут".

Также сообщается, что изоляция Путина углубилась во время пандемии Covid-19. В то время был в значительной степени отрезан от сравнительно либеральных, прозападно настроенных доверенных лиц, которые ранее были с ним на связи. Зато провел первые несколько месяцев в своей резиденции на Валдае с приближенным олигархом Юрием Ковальчуком, который вдохновил Путина на размышления о его исторической миссии утверждения величия России, подобно Петру Великому.

Кроме того, когда Путин начал разрабатывать планы возможного вторжения, его кум Виктор Медведчук настаивал на том, что украинцы встретят российские войска с распростертыми объятиями.

Одна из частей плана предусматривала привлечение президента-беглеца Виктора Януковича. Он должен был выступить с видеообращением, которое бы легитимировало управление Украиной Медведчуком "при поддержке" России.

В то время как война продолжает разгораться, Путин начал осознавать масштабы российских просчетов, что побуждает его искать больше информации от людей на более низких уровнях, говорят люди, которые его знают.

Иногда Путин использовал информацию из своих неофициальных каналов, чтобы публично подставлять под удар высокопоставленных чиновников.

Новоявленный скептицизм Путина, однако, ограничивается его нежеланием признать, что вторжение было ошибкой в первую очередь, говорят источники издания. Некоторые из либеральных чиновников, выступающих против войны, пытаются убедить его прекратить ее, указывая на экономический ущерб, который санкции, вероятно, нанесут российской экономике.

Но Путин говорит им, что он уже просчитал расходы. "Он говорит:

"Мы платим огромную цену, я понимаю. Мы недооценили, насколько это может быть трудно".