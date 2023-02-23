Президент Владимир Зеленский убежден, что Украине было бы желательно встретиться с Китаем. По его словам, Киев уже передал этот сигнал Пекину на уровне дипломатов, сообщает Новое время.

"Украине было бы желательно встречаться с Китаем… Мы на уровне дипломатов этот сигнал Китаю передали. Мы хотели бы встретиться с Китаем. Это в интересах Украины" , — сказал он во время брифинга с премьер-министром Испании Педро Санчесом.

Он отметил, что пока не видел «мирный план» Китая по завершению войны России против Украины. Однако президент считает позитивным сам факт появления предложений Пекина.

"Документ я не видел, есть какие-то элементы. Сейчас рано ставить диагноз этому документу. В целом, то, что Китай начал говорить об Украине, — очень неплохо" , — заявил президент.

Китай воздерживается от критики развязанной РФ полномасштабной войны против Украины и утверждает, что занимает якобы «объективную и справедливую позицию».

18 февраля руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван I анонсировал мирную инициативу «по политическому урегулированию кризиса в Украине», которую Китай обещает обнародовать до конца февраля. По его словам, документ будет содержать позиции о необходимости уважать территориальную целостность и суверенитет.

По данным Bloomberg, «мирный план» Китая может включать призывы к прекращению поставок оружия украинским защитникам.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что главный дипломат Китая Ван И поделился с ним главными пунктами «мирного плана», но Киев ждет весь текст документа.