Гуменюк: Направление Мариуполя уже достижимо для защитников Украины

Направление временно захваченного российскими оккупантами Мариуполя уже достижимо для защитников Украины, сообщает Новое время.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в четверг, 23 февраля.

"На данном этапе мы можем только констатировать, что удаленность — это очень относительное понятие. То, что считают настолько отдаленным, что оно недостижимо, не всегда таковым является. Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым" , — сказала Гуменюк, отвечая на вопрос о «бавовне» на южном направлении в последнее время.

В четверг, 23 февраля, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о нескольких взрывах в Мариуполе. Накануне Андрющенко говорил, что ВСУ в Мариуполе уничтожили два склада с топливом. Также в этот день мэрия Мариуполя сообщала об ударах ВСУ по БК оккупантов в районе морского порта.

Ночью 21 февраля в Мариуполе прогремели 12 взрывов, известно о попадании в склад боеприпасов и место базирования оккупантов.