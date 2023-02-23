Генассамблея ООН начала заседание по украинской формуле мира

Сегодня, 23 февраля, в Нью-Йорке началось заседание Генеральной Ассамблеи ООН, на котором состоится голосование за украинскую формулу мира, сообщает РБК-Украина.

В экстренной специальной сессии Генассамблеи, которая проходит накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, принимают участие дипломаты из 193 стран-членов ООН.

Ожидается, что проект резолюции, который рассмотрят на заседании, будет призывать к "всеобъемлющему, справедливому и крепкому миру в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций". При этом многие прогнозируют поддержку такой инициативы подавляющим большинством голосов.

Стоит заметить, что в отличие от Совета безопасности ООН, Россия не имеет права вето в Генеральной Ассамблее. В то же время резолюции не имеют обязательной силы в соответствии с международным правом.

Генассамблея ООН уже принимала несколько резолюций по войне в Украине, в частности, с призывом к России вывести войска, а также с осуждением незаконной "аннексии" территорий нашей страны.

Напомним, вчера, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский призвал Генассамблею ООН поддержать формулу мира на заседании 23 февраля.

Также мы писали, что Зеленский отдельно обращался к странам Карибского бассейна с похожим призывом.