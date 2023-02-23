Нуланд: США завтра объявят о санкциях в отношении РФ и китайских компаний

Соединенные Штаты объявят об очередном пакете санкций в отношении государства-оккупанта России в пятницу, 24 февраля, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя государственного секретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в интервью The Washington Post.

По ее словам, новый пакет санкции повлияет не только на Российскую Федерацию. Они также будут касаться некоторых китайских компаний, которые помогают РФ обходить санкции.

"США объявят о новом пакете санкций против РФ 24 февраля, санкции будут введены, в частности, против китайских компаний" , - сказала Нуланд.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты предупредили Китай о том, что предоставление какой-либо материальной поддержки военным усилиям России будет иметь "очень серьезные последствия".

Однако Китай отрицает намерения поставлять вооружение России.

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Пекин о серьезных последствиях при передаче оружия России.

Администрация президента США решает, обнародовать ли разведданные, согласно которым Китай взвешивает аргументы за и против поставки оружия РФ.

Отметим, что США не фиксируют передачу Китаем вооружения для нужд России. Однако Пекин еще не снял вопрос о предоставлении летальной помощи с рассмотрения.