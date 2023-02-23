Нуланд: США обсуждают передачу Украине боевых самолетов

В Соединенных Штатах Америки продолжаются обсуждения вопроса передачи Украине боевых самолетов четвертого и пятого поколений, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление замглавы Госдепа Виктории Нуланд в интервью The Washington Post.

По ее словам, США нужно быть уверенными в том, что когда бы не закончилась война, Украина является достаточно сильной для того, чтобы защитить себя и не дать российскому диктатору Владимиру Путину организовать очередное вторжение.

"Нам нужно думать о сильной интегрированной противовоздушной обороне для Украины, которая будет включать в себя некоторые вещи, которые уже были предоставлены, но, возможно, и те, которые мы еще не предоставили" , - уточнила чиновница.

Нуланд также спросили о возможной передаче Украине американских истребителей четвертого (F-14, F-15 и F-16) и пятого (F-22 и F-35) поколений.

"Знаете, мы продолжаем вести эти разговоры как внутри страны, рассматривая более долгосрочную противовоздушную оборону, так и с Украиной" , - ответила она.

Замглавы Госдепа добавила, что есть несколько стран Европы, которые заинтересованы в таких поставках Украине.

Стоит заметить, что истребители пятого поколения являются на данный момент наиболее современными. В частности, они могут совершать полет на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа (режим работы реактивных двигателей), а также используются для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей. У России сейчас такими самолетом является Су-57.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что его страна не планирует передавать Украине F-16, поскольку такая техника нужна внутри страны.

Также мы писали, что Россия использует Су-57 для войны против Украины, но не подпускает самолеты к линии фронта из-за риска их уничтожения.