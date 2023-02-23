ГСЧС: Россияне обстреляли спасателей во время разбора завалов в Харьковской области

Оккупанты в четверг, 23 февраля, обстреляли спасателей, которые разбирали завалы здания администрации в Харьковской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Ведомство напомнило, что приблизительно в 10 утра враг совершил обстрел населенного пункта Двуречная Купянского района. В результате было полностью разрушено 4-этажное здание администрации поселкового совета.

В ведомстве подчеркнули, что во время спасательных работ произошла целая серия повторных обстрелов.

Фото: ДСНС України/Telegram

"Оккупанты прицельно били по спасателям. В результате обстрела были повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Личный состав не пострадал" , — говорится в сообщении.

Фото: ДСНС України/Telegram

Во время повторного обстрела пострадал местный житель, который находился рядом со зданием.

Фото: ДСНС України/Telegram

Ранее сообщалось, что 23 февраля российские войска ударили по Купянску, в результате атаки получили ранения две гражданские женщины.