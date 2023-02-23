Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба

Российские оккупанты сосредотачивают усилия на пяти направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 23 февраля.

Основные усилия Россия сосредотачивается на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Изменений в составе и положении вражеских группировок войск не отмечается. Сохраняется значительная угроза нанесения дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины.

В течение суток российские оккупанты нанесли 9 ракетных ударов, один из которых — по гражданскому административному зданию города Двуречная на Харьковщине, и 28 авиационных ударов. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты городов Берислав, Зеленовка и Белозерка на Херсонщине. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Медведевка и Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренок, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Водологи, Басовка и Майское Сумской области, а также 15 районов населенных пунктов в Харьковской области. В частности, Граново, Красного, Мороховца, Зеленого, Вильчи, Нестерного, Бударок, Колодезного, Двуречной и Западного.

На Купянском и Лиманском направлениях противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах Стельмаховки, Белогоровки, Серебрянского лесничества и Федоровки. Совершил артиллерийские обстрелы районов н.п. Гряниковка, Берестово Харьковской области; Краснопоповка, Невское, Диброва, Серебрянское лесничество и Белогоровка в Луганской области; Григоровка, Спорное, Берестово, Раздолевка и Федоровка Донецкой области. Нанес авиационные удары вблизи Гряниковки, Котляровки, Крахмального в Харьковской области и Серебрянского лесничества и Белогоровки в Луганской области, а также Сакко-Ванцетти Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск вблизи Ивановского, Дилиевки и Бахмута. Обстрелам подверглись 13 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Железнянское, Берховка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка и Дружба Донецкой области. Оккупанты нанесли удар силами армейской авиации в районе Васюковки.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Каменки, Водяного, Марьинки, Победы и Новомихайловки — успеха не имел. Под артиллерийские обстрелы подверглись районы около 15 населенных пунктов. Среди них — Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Веселое, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Нескучное, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области и Высшетарасовка, Добрая Надежда и Марганец — Днепропетровской.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали, в частности, Качкаровка, Казацкое, Львове, Ивановка, Никольское, Молодежное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка и Днепровское Херсонской области. В целом районы 25 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. А наши ракетчики и артиллеристы поразили три района сосредоточения живой силы и один другой важный объект врага.