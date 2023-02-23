Шольц считает, что перспектива мира в Украине еще не наступила

Шансов на мир в Украине в обозримом будущем пока нет. Война может затянуться на длительное время с большим количеством жертв, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает ZDF.

"Нельзя опускать руки в попытках изменить ситуацию. Необходимо продолжать поддерживать Украину оружием. Момент, который откроет перспективу мира, еще не наступил" , - заявил он.

В то же время Шольц снова защитил подход Германии к поставкам оружия в Украину.

"Мы намерены всегда действовать в согласии с нашими союзниками" , - заявил политик.

Он подчеркнул, что выступает против всех тех, кто предлагает торопиться.

"Граждане нашей страны могут быть уверены, что меня не выставят дураком" , - заявил канцлер.

Напомним, ранее Шольц отверг возможность передачи Украине современных истребителей, заявив о возможной "эскалации".

Кроме того, Шольц заявил, что хочет и дальше поддерживать диалог с российским диктатором Владимиром Путиным.