Мининфраструктуры: Чехия отправила в Украину новую партию мостов

Администрация государственных материальных резервов Чехии передала Украине новую партию гуманитарных мостов для восстановления сообщения в пострадавших от боевых действий областях, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Facebook.

"В Украину начала прибывать новая партия гуманитарных мостов. Администрация государственных материальных резервов Чехии направила 14 металлических конструкций. Спасибо союзным странам, которые во время войны пришли на помощь Украине в восстановлении транспортной инфраструктуры" , - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что Чехия - лидер неформального клуба поддержки украинских дорог. Государство первым направило временные металлические мосты для восстановления сообщения в пострадавших регионах. В 2022 году Чехия подарила Украине 10 переправ.

Напомним, в Украину прибыли грузовики с гуманитарной помощью от Норвегии. Наша страна получила десять мостов стоимостью 30 миллионов норвежских крон (свыше3 миллионов долларов США).

Также временные мостовые конструкции для восстановления движения транспорта предоставит Швеция.