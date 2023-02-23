Зеленский собирал заседание ставки: Данилов рассказал, что обсуждали

Президент Владимир Зеленский 23 февраля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого обсуждалась ситуация на границе с Беларусью и Молдовой, а также обстановка в районе Бахмута, сообщает Деловая столица.

Об єтом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире национального телемарафона.

По его словам, на заседании Ставки находились представители подразделений, которые находятся в районе Бахмута, а также на границах с Беларусью и Молдовой.

Данилов напомнил, что украинская разведка заранее сообщила о попытке переворота в Молдове.

"Рроссияне не смогли воспользоваться, условно говоря, моментом, но это не значит, что они не будут пытаться именно там, на молдавском направлении, делать захваты власти. Им очень важно, чтобы часть войск мы отвлекали на то направление, потому что если там появится точка нестабильности, конечно, мы должны на это реагировать" , — сказал он

Секретарь СНБО заверил, что Украина будет следить за развитием событий и помогать дружественным странам.

Как сообщалось, 13 февраля Майя Санду заявила, что Россия намерена с помощью оппозиционных протестов и с привлечением людей с военной подготовкой дестабилизировать ситуацию и сменить власть в Молдове.

В Государственном департаменте США не удивились этим планам, отметив, что "слишком хорошо знакомы с российским сценарием" в разных странах.