В Генштабе посчитали количество бомбовых и ракетных ударов по Украине

С начала полномасштабной агрессии Россия нанесла по Украине почти 5000 ракетных и 3500 авиационных ударов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"С начала полномасштабной вооруженной агрессии российскими оккупационными войсками по объектам на территории Украины нанесено почти 5000 ракетных и почти 3500 авиационных ударов. Также нанесено почти 1000 ударов с применением БПЛА" , — отметил он.

Громов отметил, что у России наблюдается дефицит высокоточных крылатых ракет и поэтому враг все чаще использует противокорабельные крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, так называемые "убийцы авианосцев", для уничтожения мирных целей.

Однако он заверил, что Силы обороны Украины отслеживают действия российской армии.