Белый дом: Байден 24 февраля проведет онлайн-саммит с Зеленским и лидерами G7

Президент США Джо Байден в пятницу, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, будет председательствовать на виртуальной встрече лидеров государств "Группы семи", в которой будет участвовать Владимир Зеленский, сообщает Европейская правда.

Об этом объявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг.

"Завтра президент Байден соберется с лидерами G7 и президентом Зеленским на виртуальной встрече для продолжения согласования наших усилий по поддержке Украины и привлечения России к ответственности за ее войну" , - отметила она.

По словам представительницы Белого дома, во время встречи главы государств "Группы семи" обсудят пути дальнейшей "поддержки Украины и увеличения давления на Путина и всех тех, кто делает возможной российскую агрессию".

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты вместе с партнерами в "Группе семи" готовят новый масштабный пакет санкций, который планируется объявить к годовщине вторжения РФ в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после встречи с министрами иностранных дел "Группы семи" 18 февраля анонсировал скорые поставки оружия и новые санкции против РФ.