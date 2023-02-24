Британия создала секретную группу для закупки советских артснарядов для ВСУ — NYT

В прошлом году Министерство обороны Великобритании создало секретную группу, которая договорилась на закупку 122 -мм артиллерийских снарядов для советского оружия, используемого ВСУ, сообщает The New York Times со ссылкой на знающие источники, сообщает Новое время.

Согласно сообщению газеты, с началом вторжения Киев просил посредников в США и других странах оружие советского образца. Украина купила боеприпасы везде, где она могла их найти.

В результате брокеры из Соединенных Штатов с наличными в дипломатах искали фабрики в Боснии и Герцеговине, Сербии и Румынии в поисках советских снарядов. И Британия создала секретную оперативную группу для вооружения Украины.

Согласно газете, группа участвовала в получении боеприпасов советского образца, но со временем эта задача стала более сложной, поскольку крупные поставщики закончились.

В июне 2022 года Великобритания подписала соглашение о покупке 40 000 артиллерийских снарядов и ракет, сделанных пакистанскими фабриками. Согласно условиям соглашения, Великобритания выплатит румынскому брокеру Ромтехники за покупку пакистанского оружия. Оружие будет передано из Пакистана в Великобританию без упоминания Украины.

Но, как сообщил NYT в Romtehnica, сделка не состоялась после того, как пакистанский поставщик не смог доставить боеприпасы.