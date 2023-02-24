Ситуация на фронте на утро 24 февраля: информация Генштаба

За прошедшие сутки, 23 февраля, Силы обороны отразили около 100 атак противника на 5 направлениях﻿. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

"Российская Федерация уже год продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины. Основные усилия сейчас сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За минувшие сутки наши защитники отбили около 100 атак противника на указанных направлениях" , — говорят в штабе.

Российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 31 авиационный удар. Совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали гражданские объекты в Харьковской и Херсонской областях. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли Сеньковку, Елино, Медведевку, Леоновку и Михальчину Слободу Черниговской области, Сопич, Кореньок, Горки, Рыжевку, Искрисковщину, Волфине, Алексеевку, Водологу, Запсилье и Мирополье, а также более 22 районов населенных пунктов на Харкьовщине. В частности — Красной Зари, Ветеринарного, Стрелечьей, Лукьянцев, Волчанских Хуторов, Землянок, Устиновки, Бологовки и Красного Первого. Также враг нанес авиаудару вблизи Двуречной и Огурцового.

На Купянском и Лиманском направлениях россияне провели безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки, Дибровы, Белогоровки, Федоровки и Роздоловки. Обстреляли более 20 районов населенных пунктов — в частности, Гряниковки, Синьковки, Купянска и Табаевки Харьковской области, Новоселовского, Стельмаховки, Макеевки, Ямполя, Невского, Дибровы и Белогоровки в Луганской области и Григорьевки, Спорного, Берестового, Раздолевки и Федоровки Донецкой области. Нанесли авиаудары неподалеку от Гряниковки, Котляровки, Крахмального на Харьковщине и Серебрянского лесничества и Белогоровки на Луганщине. Также пострадали Спорное и Сакко и Ванцетти Донецкой области. Оккупанты также применили 6 беспилотников "Ланцет".

На Бахмутском — противник провел несколько безуспешных наступательных действий в районах Берховки, Бахмута, Железнянского, Ивановского, Временного Яра, Дилиевки и Васильевки. Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе Железнянское, Берховка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Курдюмовка, Майорск, Северное, Иванополье и Красногоровка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском — отмечены безуспешные наступательные действия врага вблизи Водяного, Невельского, Новомихайловки и Пречистовки. Под артиллерийские обстрелы попали около 25 населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Авдеевка, Бердичи, Орловка, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар и Пречистовка.

На Запорожском — под огнем были районы более 25 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области, Зеленое Поле, Ольговское, Полтавка, Волшебное, Новоданиловка, Орехов, Камянское, Лукьяновское, Степногорск и Павловское – Запорожской, а также Марганец, Красногригорьевка и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском — от артобстрелов пострадали, в частности, Михайловка, Гавриловка, Берислав, Веселое, Отрадокамянка, Николаевка, Крынки, Новотягинка, Херсон и Зимовник Херсонской области. В целом — районы более 30 населенных пунктов.

"В целях пополнения масштабных потерь в живой силе враг продолжает скрытую мобилизацию в РФ. В частности, в регионах Кавказа продолжается активная принудительная мобилизация мужчин призывного возраста для отправки для участия в боевых действиях на территории Украины. Мобилизации подлежат все мужчины, независимо от состояния здоровья и желания воевать. Большое количество мобилизованных — это граждане, отбывающие или отбывавшие наказание в пенитенциарных учреждениях. Заключенных освобождают при условии добровольного участия в боевых действиях на территории Украины" , — рассказали в ведомстве.

В некоторых оккупированных районах Луганской области мобильные операторы отключили доступ к интернету, чтобы помешать передаче данных о действиях российских войск и усилить борьбу с проукраинскими настроенными жителями. Интернет должны отключить на всех оккупированных территориях региона.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы противника, склад боеприпасов, склад горюче-смазочных материалов и один другой важный объект врага.