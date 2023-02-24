Сантехник не нужен. Простой способ прочистить ушибленную раковину
Засоренная раковина на кухне – это частая проблема. Очень часто это может застигнуть вас врасплох, когда гора немытой посуды ждет, чтобы ее помыли. Не паникуйте, не обязательно сразу вызвать сантехнику, пишет Людмила Жукова, РБК-Украина.
Как прочистить кухонную раковину?
Засор канализации – одна из самых распространенных проблем дома. Несмотря на то, что ремонт сантехники может показаться вам сложным, несколько приемов, которые стоит попробовать, прежде чем вызвать сантехника. В супермаркетах есть много средств, которые прочищают засор, но содержат много вредных химических компонентов.
Как природно прочистить кухонные стоки с помощью сантехнической змейки?
Сантехническая змейка представляет собой инструмент, состоящий из спирального металлического каркаса, который можно вставить в водосток. Оказавшись в сливной трубе, когда она натыкается на препятствие, вы можете вращать рукоятку, чтобы избавиться от мусора и вычистить его из канализации. Существуют ручные змейки, а также электрические, которые могут быть еще более мощными.
Если вы часто сталкиваетесь с засорением раковины и частыми проблемами со сливом, вам обязательно нужно приобрести ее и держать дома.
Как прочистить раковину без каких-либо осложнений:
- Направьте водопроводную змейку в канализацию,
- Поверните ручку по часовой стрелке, пока не почувствуете сопротивление.
- Поверните змейку против помехи, которая, кажется, засоряет раковину.
- Аккуратно выньте инструмент из трубы и избавьтесь от грязи.
Как сделать водопроводную змейку в домашних условиях, чтобы прочистить раковину?
Вы можете сделать свой собственный инструмент, чтобы прочистить трубы с помощью проволочной вешалки.
- Возьмите плоскогубцы с тонкими краями, чтобы развернуть вешалку, и возьмите длинный кусок проволоки.
- Сохраните загнутый конец, который позволит сохранить остатки и мусор, которые есть в трубопроводе.
- Вы также можете отрегулировать угол крючка, если это необходимо, с помощью острогубцев, чтобы он легко скользил в сливное отверстие.
- Опустите его в трубу, не прилагая усилия.
- Если вы чувствуете, что ваш инструмент сталкивается с препятствием, аккуратно задев его и постепенно удаляйте мусор.
- Повторяйте действие, пока убедитесь, что засор полностью устранен.
- Включите горячую воду в канализацию, чтобы убедиться, что водопровод больше не засорен.