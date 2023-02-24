Китай обнародовал "мирный план" по завершению войны в Украине
Министерство иностранных дел Китая к годовщине российского вторжения в Украину обнародовало свой "мирный план" с предложениями по урегулированию. Об этом говорится в заявлении МИД Китая, сообщает Деловая столица.
Министерство опубликовало "Позицию Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". В документе — 12 пунктов:
- Уважение суверенитета всех стран.
- Отказ от "менталитета холодной войны".
- Прекращение военных действий.
- Возобновление мирных переговоров.
- Разрешение гуманитарного кризиса.
- Защита гражданского и военнопленных.
- Обеспечение безопасности атомных электростанций.
- Уменьшение стратегических рисков.
- Содействие экспорту зерна.
- Прекращение "односторонних санкций".
- Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок.
- Содействие послевоенному восстановлению.
"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего возобновления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", — отмечают в МИД.