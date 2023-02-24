Китай обнародовал "мирный план" по завершению войны в Украине

Министерство иностранных дел Китая к годовщине российского вторжения в Украину обнародовало свой "мирный план" с предложениями по урегулированию﻿. Об этом говорится в заявлении МИД Китая, сообщает Деловая столица.

Министерство опубликовало "Позицию Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". В документе — 12 пунктов:

Уважение суверенитета всех стран. Отказ от "менталитета холодной войны". Прекращение военных действий. Возобновление мирных переговоров. Разрешение гуманитарного кризиса. Защита гражданского и военнопленных. Обеспечение безопасности атомных электростанций. Уменьшение стратегических рисков. Содействие экспорту зерна. Прекращение "односторонних санкций". Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок. Содействие послевоенному восстановлению.