Китай обнародовал "мирный план" по завершению войны в Украине

Китай обнародовал "мирный план" по завершению войны в Украине
Фото: Рixabay

Министерство иностранных дел Китая к годовщине российского вторжения в Украину обнародовало свой "мирный план" с предложениями по урегулированию﻿. Об этом говорится в заявлении МИД Китая, сообщает Деловая столица.

Министерство опубликовало "Позицию Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". В документе — 12 пунктов:

  1. Уважение суверенитета всех стран.
  2. Отказ от "менталитета холодной войны".
  3. Прекращение военных действий.
  4. Возобновление мирных переговоров.
  5. Разрешение гуманитарного кризиса.
  6. Защита гражданского и военнопленных.
  7. Обеспечение безопасности атомных электростанций.
  8. Уменьшение стратегических рисков.
  9. Содействие экспорту зерна.
  10. Прекращение "односторонних санкций".
  11. Поддержание стабильности промышленных цепей и цепей поставок.
  12. Содействие послевоенному восстановлению.
"Важно поддерживать встречные шаги Москвы и Киева в пользу скорейшего возобновления прямого диалога, постепенного снижения напряженности ситуации и полного прекращения военных действий", — отмечают в МИД.

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